19, 95 TL'ye indi! KDV indirimi ile Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? 'En ucuz nerede' diyenlere A101, ŞOK, Migros market Ayçiçek yağı fiyat listesi!
KDV indirimi sonrasında vatandaşlar ayçiçek yağı fiyatlarını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e düşürüldü. Kararı açıklayan Başkan Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi. Öte yandan semt pazarlarında da KDV indiriminin etkisi görülmeye başladı. Geçen haftaya göre fiyatlar yüzde 20'nin üzerinde düştü. Vatandaşın en önceliği arasında yer alan ayçiçeği yağının raflardaki güncel fiyatları arama motorlarında araştırıldı. Haberimizde A101, ŞOK ve Migros marketlerde bulunan güncel ayçiçek yağı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Peki, Ayçiçek yağı kaç lira oldu? 5 kiloluk Ayçiçek yağı kaç TL? İşte KDV indirimi sonrası ayçiçek yağı fiyatları!
18.02.2022 12:13 - Son Güncelleme: 18.02.2022 12:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünleri KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e düştüğünü açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar güncel ayçiçek yağı fiyatlarını araştırmaya başladı. Market market güncel ayçiçek yağı fiyatlarına haberimizde yer verdik. Listeden kontrol edip fiyatları karşılaştırabilirsiniz. İşte KDV indirimi sonrası A101, MİGROS, ŞOK güncel ayçiçek yağı fiyatları!
MİGROS AYÇİÇEK YAĞI GÜNCEL FİYATLAR!
%19 İNDİRİM
Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 49,90 TL
Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 51,34 TL
Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 27,02 TL
Zade Ayçiçek Yağı Pet 1 L: 34,50 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ): 35,44 TL
Zade Ayçiçek Yağı 2 L: 60,69 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 34,55 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe: 64,06 TL