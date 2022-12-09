19-51 yaş arası NET 9.000 TL maaş! Acilen KPSS'siz tecrübesiz sınavsız hastanelere, bankaya, devlet dairelerine...
İŞKUR 2022 GÜNCEL İŞ İLANLARI! İŞKUR ile devlet ya da özelde işe girmek isteyenler buraya! Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR her ay güncelleme yaparak yen iş ilanlarını sitesine yüklüyor. Vatandaşlar bu ilanlar arasında şartları taşıdığı meslekler için başvuru yapabiliyor. İŞKUR ile en az 5.500 TL maaş almak mümkün! Kurum dışı, kurum içi iş ilanlarına göre maaşlar değişebiliyor. Buna göre 9.000 TL ve üzeri maaş da alabilirsiniz. İşte o ilanlar...
İŞKUR 9 Aralık 2022 itibariyle iş ilanlarını güncel tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı. Yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere nitelikli işçi alımı yapacağını duyuran kurum başvuru şartlarını açıkladı. İlana göre gemici, demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı, tren makinisti, gemi makine kontrolörü, raylı sistem araçları mekanik, bakım ve onarımcısı, kuvvetli akım tesisatçısı, elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, maden ocağı numunecisi kadrolarına alım gerçekleştirecek. Öte yandan BOTAŞ da personel alacak. İşte tüm ilanlar....
BOTAŞ İŞKUR ÜZERİNDEN KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) İŞKUR aracılığı ile Büro Görevlisi ve Teknisyen alımı yapacak. 20 kişilik engelli ve 20 kişilik eski hükümlü olmak üzere toplamda 40 personel alımı gerçekleştireceğini açıklayan BOTAŞ başvuruların 5 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 9 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
BOTAŞ İŞKUR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar İŞKUR esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sayfası üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.
BOTAŞ personel alımı başvurusunda bulunabilmek içim öncelikle İŞKUR açık iş ilanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. "İşyeri Unvanı" yazan kısma BOTAŞ yazın ve arama butonuna tıklayın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın. E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvuru sürecini tamamlayın
İLANA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin KPSS'ye girmiş olmaları gereklidir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.