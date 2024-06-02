19-22-25-28 Haziran arası hesaba geçecek! 15.7 milyon emekli için duyuru 21.03'te geldi! SGK BAĞKUR hepsi için...

Emekli maaşlarının ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödeme günlerini daha önceden bilebilecek. Emekli maaşlarının yatırılacağı günler SGK tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki şekilde sıralanıyor.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara mali planlama yapma fırsatı sunmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme günlerini yeniden düzenledi. Son dönemde e-Devlet platformuna eklenen yeni özellikler sayesinde emekli vatandaşlar, maaş ödemelerini kolaylıkla takip edebiliyor.
SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Haziran
Son rakamı 7 olanlar için 19 Haziran