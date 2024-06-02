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19-22-25-28 Haziran arası hesaba geçecek! 15.7 milyon emekli için duyuru 21.03'te geldi! SGK BAĞKUR hepsi için...

Emekli maaşlarının ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödeme günlerini daha önceden bilebilecek. Emekli maaşlarının yatırılacağı günler SGK tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki şekilde sıralanıyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 15:51 Güncelleme 02 Haziran 2024, 15:52
19-22-25-28 Haziran arası hesaba geçecek! 15.7 milyon emekli için duyuru 21.03’te geldi! SGK BAĞKUR hepsi için... 1

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara mali planlama yapma fırsatı sunmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme günlerini yeniden düzenledi. Son dönemde e-Devlet platformuna eklenen yeni özellikler sayesinde emekli vatandaşlar, maaş ödemelerini kolaylıkla takip edebiliyor.

19-22-25-28 Haziran arası hesaba geçecek! 15.7 milyon emekli için duyuru 21.03’te geldi! SGK BAĞKUR hepsi için... 2

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Haziran

19-22-25-28 Haziran arası hesaba geçecek! 15.7 milyon emekli için duyuru 21.03’te geldi! SGK BAĞKUR hepsi için... 3

Son rakamı 7 olanlar için 19 Haziran

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