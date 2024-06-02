19-22-25-28 Haziran arası hesaba geçecek! 15.7 milyon emekli için duyuru 21.03'te geldi! SGK BAĞKUR hepsi için...

Emekli maaşlarının ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödeme günlerini daha önceden bilebilecek. Emekli maaşlarının yatırılacağı günler SGK tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki şekilde sıralanıyor.