18.5 milyon memur ve işçinin maaşına ilave 675 TL! Paralar hesaplara geçiyor! Bekar çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu... Milyonlarca kişinin maaşları yükseliyor. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalacak. İşçi-memur ayrımı yapılmaksızın bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Yani kazançlarda hiç kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak. İştr yeni ücretlerle ilgili bilinmesi gerekenler...