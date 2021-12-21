18,5 milyon memur ve işçi faydalanacak, vergi sıfır olacak! Maliyeti 37 milyar 600 milyon TL! Resmen kabul edildi AGİ...

VERGİ SIFIR OLACAK!

Buna göre tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.