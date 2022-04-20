RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

Emekli ve memurlar büyük bir heyecanla Temmuz zammını bekliyor. Bu sene emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli Ocak ayında almış olduğu zamlı maaşların arkasından Temmuz'da maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Bu kapsamda uzmanlardan zam oranıyla ilgili hesaplamalar yapılıyor ve yavaş yavaş ipuçları da geliyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı ve meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr
20.04.2022 13:30 - Son Güncelleme: 20.04.2022 13:30
18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

Memurlar, SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının şekillenmesini bekliyor. Ocak ayında ilk zammı belli olan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayını bekliyor. 13 milyondan fazla emeklinin yeni zamlı maaşları Temmuz ayının ilk günlerinde belli olacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BİR YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Emekliler ve kamu çalışanları yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranları oluyor.

18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

6 AYLIK ENFLASYON, TEMMUZ 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı. 3 aylık enflasyon verisi yüzde 22,81 olarak gerçekleşti.

18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 34,60 OLARAK HESAPLANDI

Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre de 6 aylık enflasyon Yüzde 34,60 olarak hesaplandı.

18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada! Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...

TEMMUZ 2022 EMEKLİ ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON KADAR OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.

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