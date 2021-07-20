180 ay vade, 650 TL taksit! TOKİ bedavadan daha ucuza ev veriyor! İşte TOKİ ev alma şartları ve başvuru ekranı
180 ay vade, 650 TL taksit! Toki orta ve dar gelirli olan bireylerin ev sahibi olmaları amacıyla konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her sene yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun amacıyla şahıslar konutlara müracaat yaparlar ve oluşturulan kurayla müracaat yapan şahıslar arasında ev sahibi olacak şahıslar seçilir. Ardından ise Toki kurasında ismi çıkan şahıslari 20 seneye kadar olan vadelerle ev sahibi olurlar. Toki'den ev alabilmek isteyenlerin belirlenmiş olan gelir vs. gibi şartları taşımaları gerekir.
20.07.2021 09:36
- Son Güncelleme: 20.07.2021 09:38
Toki evlerinden birisine sahip olmak isteyen kişiler banka şubelerinden yapacakları başvurularda kendilerinden istenilen belgeleri şube yetkilisine vermek zorundadır. Kura sonucu konut hakkı elde eden kişilerin öncelikle kendilerinden talep edilen %10'luk peşinatı ödemeleri gerekir. Bu peşinat dışında kalan tutar ise 8, 9, 10, 12 yıl vadeli olarak her ay anlaşmalı bankalara ödenir. Vade yılı konut tipine bağlı olarak değişir. Örneğin alt gelir grubunda konutlar için vade 12 yıl olurken 3+1 eve sahip olan kişiler ödeyecekleri peşinata bağlı olarak 8, 9 ya da 10 yıl vadeli olarak ödeme yaparlar. Bunun için ev sahibi olan kişilerin Ziraat Bankası'nda ya da Halk Bankası'nda sözleşme imzalamaları