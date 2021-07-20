180 ay vade, 650 TL taksit! TOKİ bedavadan daha ucuza ev veriyor! İşte TOKİ ev alma şartları ve başvuru ekranı

Toki evlerinden birisine sahip olmak isteyen kişiler banka şubelerinden yapacakları başvurularda kendilerinden istenilen belgeleri şube yetkilisine vermek zorundadır. Kura sonucu konut hakkı elde eden kişilerin öncelikle kendilerinden talep edilen %10'luk peşinatı ödemeleri gerekir. Bu peşinat dışında kalan tutar ise 8, 9, 10, 12 yıl vadeli olarak her ay anlaşmalı bankalara ödenir. Vade yılı konut tipine bağlı olarak değişir. Örneğin alt gelir grubunda konutlar için vade 12 yıl olurken 3+1 eve sahip olan kişiler ödeyecekleri peşinata bağlı olarak 8, 9 ya da 10 yıl vadeli olarak ödeme yaparlar. Bunun için ev sahibi olan kişilerin Ziraat Bankası'nda ya da Halk Bankası'nda sözleşme imzalamaları