18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

GSB 1017 TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIYOR!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1017 işçi alınacağını müjdeledi.