18 ay erken emeklilik hakkı tanındı! Erken emeklilik için yılbaşından önce başvurunuzu yapmayı unutmayın!

Yeni Yılda SGK Borçlanma Primleri Yükselecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), askerlik borçlanması dahil olmak üzere doğum, yurt dışı vb. borçlanma seçenekleri için primleri için hesaplamaları güncel asgari ücret ile bu ücretin 7,5 katına kadar olan miktar arasında yapmaktadır.