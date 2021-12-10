18 ay erken emeklilik hakkı tanındı! Erken emeklilik için yılbaşından önce başvurunuzu yapmayı unutmayın!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilikte farklı uygulamalar sunmaya devam ediyor. 18 ay askerlik yapanlar dahil olmak üzere, askerlik nedeniyle işten ayrılanlar için borçlanma seçenekleriyle bu sürelerin tamamlanması sağlanıyor. Ancak 2022 Ocak ayından itibaren askerlik borçlanması kapsamında borç hesaplaması artacak. Yeni yıla kadar başvuran herkes düşük ücretlerle borçlanacak. Erken emeklilik fırsatını kaçırmayın…
Yeni Yılda SGK Borçlanma Primleri Yükselecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), askerlik borçlanması dahil olmak üzere doğum, yurt dışı vb. borçlanma seçenekleri için primleri için hesaplamaları güncel asgari ücret ile bu ücretin 7,5 katına kadar olan miktar arasında yapmaktadır.
Borçlanma avantajlarından yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyenlerin 2022 Ocak ayından önce ilgili SGK birimleri üzerinden borçlanma taleplerini ileterek daha ücretler yükselmeden daha uygun borç hesaplamaları ile uygulamadan yararlanabilirler.
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SGK borçlanma hesaplamaları yapılırken, prime esas kazanç tutarı askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük asgari ücretin günlük %32'si kadarı olmaktadır. Yurt dışı borçlanmasında ise bu oran günlük asgari ücretin %45'i kadar olarak hesaplanmıştır.
2022 yılından evvel borçlanmaya gitmek isteyenler için borçlanma tutarı günlük 38,18 TL olarak hesaplanacaktır. Yeni yılda ise asgari ücrete gelecek zamla birlikte bu oranda artacak.
Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik Mümkün
Askerlik borçlanması kapsamında 540 gün (18 ay) askerlik yapanlar için yeni yıldan önce yapılacak başvurularda 20 bin 606 lira borç hesaplanmıştır. Asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak 2022 yılının Ocak ayından itibaren yapılacak hesaplamalarda ise bu oran bir hayli artacaktır.