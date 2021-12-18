18 Aralık büyük faiz kasırgası! Oranlar çakılmaya başladı! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları Fibabanka, TEB, Denizbank, Akbank...

Fibabanka Kiraz Hesap faiz hesaplama robotu üzerinden yapılan 10.000 TL birikim için 32 günlük vade sonu net tutar 10.103,76 TL olarak hesaplanmıştır. 5,46 TL ise vergi kesintisi olarak hesaplanıyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz