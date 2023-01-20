18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR kilidi açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

İŞKUR her ay yüzlerce yeni iş ilanına sitesinde yer açmaktadır. Eğer sizlerde iş arıyorsanız İŞKUR sitesini takip etmenizi tavsiye ederiz. Bu ay ilanlara baktığımızda ilkokul mezunu vasıfsız işsizlere yönelik fazlaca iş ilanı geldiğini görüyoruz. Bu anlamda çaycı, temizlik işçisi, şoför, beden işçisi, konfeksiyon işçisi alımı yapılıyor. İşte tüm ilanlar ve başvuru linki.