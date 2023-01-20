18-55 yaş arası ilkokul mezunu 8.900 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR kilidi açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…
Genelde iş verenler temizlik ve büro işlerinde destek bağlamında vasıfsız eleman arıyorlar. Hem de iş yerinde paket yapması için eleman arayan birçok firmada iş ilanları arasında bulunmakta.
20.01.2023 11:33 - Son Güncelleme: 20.01.2023 11:33
İŞKUR her ay yüzlerce yeni iş ilanına sitesinde yer açmaktadır. Eğer sizlerde iş arıyorsanız İŞKUR sitesini takip etmenizi tavsiye ederiz. Bu ay ilanlara baktığımızda ilkokul mezunu vasıfsız işsizlere yönelik fazlaca iş ilanı geldiğini görüyoruz. Bu anlamda çaycı, temizlik işçisi, şoför, beden işçisi, konfeksiyon işçisi alımı yapılıyor. İşte tüm ilanlar ve başvuru linki.
İlkokul Mezunları İş Sahibi Oluyor
İŞKUR bağlamında ilkokul mezunu olan vatandaşlar gelen iş olanakları sayesinde iş sahibi oluyorlar.