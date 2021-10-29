18 - 45 yaş arasında olanlar bu haber size! İŞKUR 81 ilde ilköğretim mezunu 30.000 acil işçi alımı yapılacak! Formu doldur, iş sahibi ol!

18 - 45 yaş içinde olanlar bu haber size! İŞKUR 81 ilde ilköğretim mezunu 30.000 acil işçi alımı yapılacak! Formu doldur, iş sahibi ol! Kamu kuruluş ve müesseselerinde kariyer hedefleyenler güncel iş ilanlarını merak ediyor. İŞKUR kamu iş ilanlarında çeşitli meslekler için kariyer fırsatları var. Son olarak 30 bine yakın beden işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.