18 - 45 yaş arasında olanlar bu haber size! İŞKUR 81 ilde ilköğretim mezunu 30.000 acil işçi alımı yapılacak! Formu doldur, iş sahibi ol!
İŞKUR'da güncel iş ilanları sürekli yenilenmeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında işçi alımları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Son olarak 30 bine yakın beden işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken başka süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. İşte İŞKUR 2021 Kasım ayı güncel işçi alımları!
18 - 45 yaş içinde olanlar bu haber size! İŞKUR 81 ilde ilköğretim mezunu 30.000 acil işçi alımı yapılacak! Formu doldur, iş sahibi ol! Kamu kuruluş ve müesseselerinde kariyer hedefleyenler güncel iş ilanlarını merak ediyor. İŞKUR kamu iş ilanlarında çeşitli meslekler için kariyer fırsatları var. Son olarak 30 bine yakın beden işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 4
Acil Tıp Teknisyeni 11
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 40
Ağ Çile Makinesi İşçisi 13
Ağ Teknolojileri Uzmanı 3
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 42
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 3
Ağaç Kurutma İşçisi 8
Ağaç Palet İmalatçısı 35
Ağdacı 3
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 3
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 5
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 60
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 6
Ahşap Doğrama İmalatçısı 8
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 1
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 1
Ahşap Ev İmalat İşçisi 9
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 5
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 1
Ahşap İskeletçi 12
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 29
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 5
Ahşap Kalıpçı 1
Ahşap Kapı İmalatçısı 6
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 47
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 2
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 258
Ahşap Mobilya İmalatçısı 310
Ahşap Montaj Elemanı 37
Ahşap Restorasyonu Elemanı 10
Ahşap Tornacısı 3
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 5
Ahşap Yer Döşemecisi 1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 12
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 701
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akrilik İplik Üretim İşçisi 4
Akrilik Tezgah Ustası 2
Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelıf Ambalajdan Aksesuar Yapımı) 2
Aksesuar Şefi (Tekstil) 3
Aktivasyon Görevlisi 1
Alakart Aşçısı 10
Alakart Aşçısı 10
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 24
Alçı Levha Uygulayıcısı 2
Alçı Sıva Uygulayıcısı 73
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 3
Almanca Öğretmeni 5
Alt Yapı Teknisyeni 1
Alüminyum Doğramacı 134
Alüminyum İmalat İşçisi 69
Alüminyum Kaynakçısı 31
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 7
Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü 3
Ambalajcı (El İle) 247
Ambalajcı (Makine İle) 145
Ambalajlama işçisi (Elle) 48
Ambar Sorumlusu 10
Ambarcı (Tekstil) 3
Ambar/Depo Görevlisi 1663
Ambulans Sürücüsü 3
Ameliyathane Teknisyeni 3
Anestezi Sağlık Teknikeri 1
Anestezi Teknisyeni 2
Anketör 89
Antrenör 6
Apartman İdarecisi 2
Ara Ütücü 18
Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 4
Araç Filo Sorumlusu 3
Araç Kabul Görevlisi 18
Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı 3
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 9
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 2
Araç Yükleme Operatörü 2
Arazi Topoğrafı 1
ARGE Elemanı 34
ARGE Şefi 6
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 348
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 6
Ark Kaynakçısı 45
Armül Ustası (El Tezgahı) 5