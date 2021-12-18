17.8 milyonun maaşına 3'lü zam müjdesi! Emekli ve memura ek zam için harekete geçildi! Yeni artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar... Emekli, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak olan zam tutarının belli olmasını bekliyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarındaki ek zam konusu da görüşülecek. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri maaşlarında iyileştirme yaşatacak taleplerini teker teker sunuyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken elbette bu süreçte yeni hesaplamalar ve zam formülleri de konuşuluyor.