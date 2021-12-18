17.8 milyonun maaşına 3'lü zam müjdesi! Emekli ve memura ek zam için harekete geçildi! Yeni artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar
Asgari ücretin 4.250 TL olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına ek artış gündeme geldi. Gelecek hafta toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış olacak. Hükümet merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek. Emekli, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak zam tutarına çevrildi. Bu ay gündemde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zam görüşmeleri tamamlandı ve 3600 ek göstergeyle ilgili konuda komisyon çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Bu süreçte de emekli, memur ve memur emeklileri de maaşlarını iyileştirecek önerilerini iletiyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları 3 Ocak'ta netlik kazanmış olacak.
17.8 milyonun maaşına 3'lü zam müjdesi! Emekli ve memura ek zam için harekete geçildi! Yeni artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar... Emekli, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak olan zam tutarının belli olmasını bekliyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarındaki ek zam konusu da görüşülecek. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri maaşlarında iyileştirme yaşatacak taleplerini teker teker sunuyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken elbette bu süreçte yeni hesaplamalar ve zam formülleri de konuşuluyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN...
Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı yükseliyor. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için ayrıca sosyal refah düzenlemesi yapılacak.