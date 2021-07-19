177.000 TL’ye kadar faizsiz konut kredisi müjdesi! Hemen o bankaya başvuru yapmanız gerekmekte!
Peş peşe açıklama yapıldı. Toplu Konut Fonu'ndan şahıs başı 177 Bin TL'ye kadar faizsiz konut kredisi veriliyor! 2021 senesi içinde bu faizsiz konut kredisinden toplam 31 şahıs yararlandı ve kredi olarak toplam 5 milyon 210 Bin TL ödendi. Peki, bu faizsiz konut kredisinde kimler faydalanabilir? Kimlere bu konut kredisi veriliyor? Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.
TOKİ tarafından bu yıl için ödenecek faizsiz konut kredisi tutarı açıklandı. Konut kredisi ile ilgili yapılan açıklamada detaylara yer verildi. Faizsiz kredi bankalar tarafından yalnızca gerekli koşulların sağlanması halinden verilen bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan faizsiz kredi hizmetlerine yakından bakıldığında bu kredi hizmeti içerisinde bankalar kar oranı ismi altında bir fark aldıkları görülmektedir.
Faizsiz Konut Kredileri
Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır.
1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.
Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik; faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden önce kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.