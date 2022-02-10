1.750 TL, 2.100 ve 2.500 TL hesaplara yatıyor! En az bir maaş ikramiye ve 1,55 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi veriliyor

Özellikle emekli müşterilerinin sayısını artırmak isteyen bankalar arasında başlayan rekabet sonucunda 2.500 TL'nin de üzerine çıkan promosyon ödemeleri, 2022 yılı için en düşük 2.500 TL olarak belirlenen emekli maaşının bile üzerinde verilmeye devam ediyor.

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