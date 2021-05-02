17 günlük kapanmayı nakite çevirin! Karantinada evde para kazanma yollarıyla evden yapılacak sermayesiz işler! Aylık 3000 TL maaş!
Aylık 3000 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çalışmak isteyen kişiler için çok sayıda ek iş ilanı sunuluyor. Pandemi nedeni ile vatandaşın paraya olan ihtiyacı artarken şirketler de artık home office sistemine geçiş yaptıkları için çok daha fazla ilan yayımlıyor. Bu iş olanaklarının sunduğu imkanlar ve iş başvuru detayları haberimizde. Günümüz dünyasında üretimin tüketimi karşılayabilmesi için birçok yiyecek ve içecek ürününde katkı maddesi kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri besinlerin organikliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca katkı maddeleri içeren besinleri tüketmek istemeyen insanlar organik gıdalara yönelmeye başlamıştır.
Koronavirüs salgınından dolayı bir hayli ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasak kararları uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evlerinde kalıyor. Lakin koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki tesiri oldukça sert oldu. Bir Hayli mahsulün maliyeti fazla ölçüde arttı. Bundan dolayı vatandaşlarımız eve ek bir gelir sağlamak için evde kaldıkları vakitlerde de para kazanmanın yollarını arıyorlar. Evde yapılabilecek ek işler arasında nikah şekeri paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi olarak ön plana çıkıyor.
Evde Mandal İşi
Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden bir tanesidir. Ayrıca mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, sadece 2 parça halinde olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile kolay bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz basit işler için parça başına ödemeler almak mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa eğer iletişime geçerek size uygun bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.
Reklam İzleme İşi
Eğer vaktinizin büyük bölümünü internette geçiriyorsanız online bir şekilde para kazanmanız mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi de reklam izleme işidir. İnternette birçok firma reklam izleme başına ücretler ödemektedir. İntertten küçük bir araştırma yaparak reklam izleme işi veren firmalara kolayca ulaşabilirsiniz.
Evde Anket Doldurma İşi
Son dönemde oldukça rağbet gören işlerden bir tanesi de anket doldurma işidir. Sonuçta her firma kullanıcıların, ürünleri üzerindeki yorumlarını ve geri dönüşlerini merak etmektedir. Bundan dolayı da çeşitli anket siteleri üzerinden farklı sektörlerdeki ürünleri için anketler doldurtmaktadır. Hemen sizlerde bir anket doldurma sitesine üye olarak anket başına ücret alarak veya farklı bir ödeme yöntemi ile hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz.
Takı Tasarımı İle Para Kazanma
Eve kapanılan dönemlerde insanlar uğraşacak bir şey bulamadığı için canlarının sıkıldığı dile getirmektedir. Lakin bu boş zamanlarda takı, kolye, bileklik tasarımları yaparak bu boş vakitleri paraya dönüştürmek mümkün. Eğer takı tasarımı konusunda yeteneğiniz yoksa internet üzerindeki birçok eğitici videoyu izleyerek bir şeyler öğrenebilirsiniz.