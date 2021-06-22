165.900 TL'ye sıfır araba! 2021 yılı en ucuz sıfır araç fiyatları! Fiyatlar ters düz! Toyota, Fiat, Citroen, Ford, Opel, Seat, Volkswagen...

Türkiye'nin en çok satılan 2021 model sıfır araç modellerinin listesini sizler için bir araya getirdik. Pandemi ve dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeni ile sıfır araç fiyatlarında yaşanan yükseliş önceki yıllara göre en çok satanlar listesindeki sıralamada değişikliklere neden oldu. Türkiye'nin en çok satan araç modellerinden birinin üreticisi olan firma, Egea'nın en baz paketine bu ay 12 bin TL zam yaptı. Geçtiğimiz ay da fiyatlarında 4 bin TL'lik bir artışa giden Fiat'ın araba modellerine önümüzdeki ay zam yapıp yapmayacağı ise şimdiden meral ediliyor.