165.900 TL'ye sıfır araba! 2021 yılı en ucuz sıfır araç fiyatları! Fiyatlar ters düz! Toyota, Fiat, Citroen, Ford, Opel, Seat, Volkswagen...
165.900 TL'ye sıfır otomobil vatandaşları mest etti. Bu yıl sıfır araç alacak vatandaşlar için yeni güncellenen Türkiye'nin en ucuz sıfır araçlarını sizler için araştırdık. İşte Türkiye'nin 2021 yılı en ucuz sıfır araç fiyatları! 2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. Araçların ulaşılması güç fahiş fiyatlara çıkması ile birlikte ise yeni araç satın almak isteyen veya aracını yenilemek isteyenler en ucuz sıfır araç modellerine yönelmeye başladı.
Türkiye'nin en çok satılan 2021 model sıfır araç modellerinin listesini sizler için bir araya getirdik. Pandemi ve dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeni ile sıfır araç fiyatlarında yaşanan yükseliş önceki yıllara göre en çok satanlar listesindeki sıralamada değişikliklere neden oldu. Türkiye'nin en çok satan araç modellerinden birinin üreticisi olan firma, Egea'nın en baz paketine bu ay 12 bin TL zam yaptı. Geçtiğimiz ay da fiyatlarında 4 bin TL'lik bir artışa giden Fiat'ın araba modellerine önümüzdeki ay zam yapıp yapmayacağı ise şimdiden meral ediliyor.