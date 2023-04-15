16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine can suyu olacak zam! T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana ödemeyi başlattılar! En düşük 8500+7500+2000 TL... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı için geri sayım sürüyor. SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı. Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde geliyor.