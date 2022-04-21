1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile...

Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Çalışmayanlara sigorta müjdesi geldi. Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor. Prim gün sayısı ve yaş şartına takılmadan 4A isteğe bağlı sigorta ile direkt emekli olabilirsiniz. Bilindiği üzere SSK veya Bağ-Kur aracılığıyla emekliliğini bekleyenlerin prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Bu haberimiz ise hiçbir şekilde çalışma hayatı olmayanları ilgilendiriyor. Gelin isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli olunur? sorusunun yanıtına birlikte bakalım...