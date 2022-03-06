16.000 TL 30 gün içinde hesaplara yatıyor! Devlet tarafından karşılıksız olarak ödeniyor! Çeyiz desteği başvuru şartları…

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destekler tüm hızıyla sürüyor ve evlilik kurumuna katkı sağlamak amacıyla ödenen 16.000 TL 30 gün içinde hesaplara yatıyor. Devlet tarafından karşılıksız olarak verilen bu yardımdan yararlanmak isteyenler evlilik öncesi neler yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyor. İki tarafın da başvurması durumunda alınacak tutar iki katına çıkabiliyor ve bunun için bazı şartlar gerekiyor. İşte çeyiz desteği başvuru şartları…