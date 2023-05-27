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Haberler Ekonomi 16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3'lü müjde geliyor! Temmuz 2023'te en düşük maaş...

16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3'lü müjde geliyor! Temmuz 2023'te en düşük maaş...

Milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek zam müjdesi geldi. Tüm maaşlara kallavi artış geliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması milyonlarca emekliyi meraklandırdı. Müjde heyecan sebep olurken çeşitli formüller akıllarda yerini aldı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte maaşlara yapılacak zam tutarı da netlik kazanacak.

27.05.2023 17:16 - Son Güncelleme: 27.05.2023 17:16
16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3’lü müjde geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmişti. Dün Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi paylaştı. Son olarak nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları sil baştan yapıldı. Şimdi geriye iki veri kaldı. Öte yandan milyonlarca emekli haziran ayında bir emekli ikramiyesi daha alacak. İkramiyelerin artıp artmayacağı ise başka bir soru olarak akıllardaki yerini aldı.

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16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3’lü müjde geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

GELİRLER PEŞ PEŞE ARTACAK

Emeklilerin gelirinde Haziran ve Temmuz'da peş peşe artışlar yaşanacak.

16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3’lü müjde geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Normalde Haziran'da 2 bin lira bayram ikramiyesi, Temmuz'da da SSK'lı ve Bağ-Kur'luysa ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklisiyse yüzde 6 zam + TÜFE farkı alacak emeklilerin gelirindeki artış ek iyileştirmelerle büyüyecek.

16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3’lü müjde geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık.

16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3’lü müjde geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" sözleri de büyük heyecan yarattı.

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