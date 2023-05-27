16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile 3’lü müjde geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmişti. Dün Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi paylaştı. Son olarak nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları sil baştan yapıldı. Şimdi geriye iki veri kaldı. Öte yandan milyonlarca emekli haziran ayında bir emekli ikramiyesi daha alacak. İkramiyelerin artıp artmayacağı ise başka bir soru olarak akıllardaki yerini aldı.