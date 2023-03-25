16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisini sevince boğacak müjdeler! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo! 1999 öncesi 2000 sonrası maaş alan herkes...

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisini sevince boğacak ekstra zam! 3'lü yeni artışla işte kazanç takvimi! 1999 öncesi 2000 sonrası maaş alan herkese ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı.