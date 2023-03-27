16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3’lü avantaj hesaplaması

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi. İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı.