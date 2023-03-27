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Haberler Ekonomi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3'lü avantaj hesaplaması

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3'lü avantaj hesaplaması

Geçtiğimiz hafta SSK Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. EYT'lilerle birlikte 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Dün yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye almış olacak.

27.03.2023 08:51 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:51
16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3’lü avantaj hesaplaması

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi. İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı.

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16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3’lü avantaj hesaplaması

İKRAMİYE 2 BİN TL OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3’lü avantaj hesaplaması

Bayram ikramiyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3’lü avantaj hesaplaması

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu! İşte 3’lü avantaj hesaplaması

EYT'LİLER DE FAYDALANABİLECEK

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi.

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