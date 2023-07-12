16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis’ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

TORBA YASADA NELER VAR?

Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak.