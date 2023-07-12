16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis'ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...
AK Parti'nin seçim dönemi vaatleri arasında yer alan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran torba yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Torba yasada ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), seyyanen zam, işveren desteği gibi maddeler de bulunuyor. Torba yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği ne? Yeni torba yasada neler var? Torba teklif Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar...
12.07.2023 07:57 - Son Güncelleme: 12.07.2023 07:59
Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide önemli düzenlemeler yapılıyor. Yeni torba yasa teklifiyle birlikte, araç sahipleri ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca, kurumlar vergisinde de 5 puanlık bir artışa gidiliyor. İşte, torba yasanın ayrıntıları...