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Haberler Ekonomi 16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis'ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis'ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

AK Parti'nin seçim dönemi vaatleri arasında yer alan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran torba yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Torba yasada ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), seyyanen zam, işveren desteği gibi maddeler de bulunuyor. Torba yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği ne? Yeni torba yasada neler var? Torba teklif Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.07.2023 07:57 - Son Güncelleme: 12.07.2023 07:59
16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis’ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide önemli düzenlemeler yapılıyor. Yeni torba yasa teklifiyle birlikte, araç sahipleri ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca, kurumlar vergisinde de 5 puanlık bir artışa gidiliyor. İşte, torba yasanın ayrıntıları...

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16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis’ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

5 Temmuz tarihinde AK Parti, seçim dönemi vaatlerinden olan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran yasa teklifini, deprem afetinin maliyetini karşılamaya yönelik ek vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis Başkanlığı'na sundu.

16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis’ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşecek.

16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis’ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

TORBA YASADA NELER VAR?

Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak.

16 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! Bugün yarın Meclis’ten geçiyor! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün ilk imzacısı olduğu torba teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıkladı. Teklifin Meclis Plan-Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve gelecek hafta Genel Kurul'dan çıkarılarak 15 Temmuz'daki maaş ödemelerine yetiştirilmesi planlanıyor.

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