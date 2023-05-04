16 bin 700 kişi listede! Ücretli öğretmen, taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine nihai kadro! Grafik paylaşıldı! Kadroya geçecekler...
Gerçici işçiler ve sözleşmeliler için kadro meselesi çözüldü. Ardından gözler taşeron ve kadro bekleyen diğer işçilere çevrildi. Konu hakkında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yeni açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Direğe çıkan adam enerji yapıyor onun yerine taşeron olmaz, yerin altında taşeron olmaz. Bunu kesin bir kurala bağlayan yeni bir düzenlemeyi hazırladık dosyasız hazırdı ama deprem bize süre kaybettirdi meclisin çalışmamasından dolayı oraya son gün de geçici işçileri yetiştirebildik ve o sorunu çözdük" ifadesini kullandı. Peki, ücretli öğretmen, taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine nihai kadro gelecek mi? Kimler kadroya geçecek? Taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...
Geçici işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler taşerona çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını duyurdu. Gözler Meclis'e çverildi. Peki, ücretli öğretmen, taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TAŞERON İLE İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEMEYİ HAZIRLADIK"
Taşeronların bütün detaylarını çalıştıklarını belirten Bilgin, "Asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Direğe çıkan adam enerji yapıyor onun yerine taşeron olmaz, yerin altında taşeron olmaz.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLECEK Mİ?
Ücretli öğretmenler ile ilgili MEB'in çalışması var mı merak ediliyor. Özellikle 4 yıllık, 5 yıllık ücretli öğretmenler kadro müjdesi haberinin geleceğini günü bekliyor.