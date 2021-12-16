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Haberler Ekonomi 16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!

16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına ilgi artmaya devam ediyor. Yüzde 17,25'e sunulan faiz fırsatları kapsamında vatandaşların en cazip oranlarla birikimlerini değerlendirilmesi sağlanıyor. Hesabında 10 bin TL olanlar için 32 günlük en yüksek faiz getirisi olarak 143,67 TL faiz getirisi hesaplanmıştır. Alternatif Bank, Burgan Bank, Akbank ve Anadolu Bank en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar olarak dikkat çekiyor.

takvim.com.tr
16.12.2021 13:18 - Son Güncelleme: 16.12.2021 13:20
16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!
32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka
32 günde en yüksek faiz getirisi sunan bankalar, TL birikimlerini en yüksek oranlarda değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.
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16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!

Özellikle son dönemde yaşanan enflasyon karşısında elinde hem TL tutmak hem de parasını değerlendirmek isteyenlere cazip teklifler sunulmaya devam ediyor.

16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!

Yüzde 17,25'e kadar yükselen vadeli mevduat faiz oranlarının, TCMB tarafından 2021 yılının son faiz kararının açıklanması ile düşmesi bekleniyor.

16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!

TL hesabının yanı sıra vatandaşların yabancı para birikimleri için de yüksek oranda faiz kazanmaları mümkündür. 32 günlük en yüksek faiz getirisi sunan bankalar ise şu şekilde sıralanabilir:

16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!

10.000 TL için 32 günlük bankaların faiz getirisi

Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %17,25 | Net Kazanç: 143,67 TL

ING Bank E – Turuncu Hesap | Faiz Oranı: %17 | Net Kazanç: 141,59 TL

Odeabank Oksijen Dinamik Hesap | Faiz Oranı: %17 | Net Kazanç: 141,59 TL

Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %16,50 | Net Kazanç: 137,47

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