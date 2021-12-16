16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı! 32 günlük vadeli mevduat faizleri dibe vurdu 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar güncellendi!
Bankaların vadeli mevduat hesaplarına ilgi artmaya devam ediyor. Yüzde 17,25'e sunulan faiz fırsatları kapsamında vatandaşların en cazip oranlarla birikimlerini değerlendirilmesi sağlanıyor. Hesabında 10 bin TL olanlar için 32 günlük en yüksek faiz getirisi olarak 143,67 TL faiz getirisi hesaplanmıştır. Alternatif Bank, Burgan Bank, Akbank ve Anadolu Bank en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar olarak dikkat çekiyor.
16.12.2021 13:18
- Son Güncelleme: 16.12.2021 13:20
10.000 TL için 32 günlük bankaların faiz getirisi
• Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %17,25 | Net Kazanç: 143,67 TL
• ING Bank E – Turuncu Hesap | Faiz Oranı: %17 | Net Kazanç: 141,59 TL
• Odeabank Oksijen Dinamik Hesap | Faiz Oranı: %17 | Net Kazanç: 141,59 TL
• Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %16,50 | Net Kazanç: 137,47