1550 TL olacağı tarihi verdi! İslam Memiş'ten altın için evlere şenlik açıklama! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Euro paritesinin düşük olduğunu aktaran Memiş, "EUR/USD paritesinde 1,15 seviyesi kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Gram altın için de önemli açıklamalarda bulunan Memiş, yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefinin bin 550 lira olduğunu ifade etti. Dolar ve ons tarafında beklediği sert atakların ise yılın ikinci yarısına tekabül edeceğini söyledi.