1550 TL olacağı tarihi verdi! İslam Memiş'ten altın için evlere şenlik açıklama! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi
Borsa İstanbul'un başarılı bir dönem geçirdiğine değinen Memiş, endeksin 5 bin 58 puandan tamamlandığını ifade etti. Ancak, kısa vade için baskılanma sürecinin devam edebileceğini belirtti. Bu nedenle, yatırımcıların kısa vadeli yatırım araçlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altını çizdi.
Finansal analist İslam Memiş, yatırımcılara gram altın için son dakika açıklamalarında bulundu. Altın fiyatlarının ani dalgalanmaları karşısında yatırımcıların kafası karışık olsa da, altın kahini olarak bilinen Memiş'ten gelen açıklamalar yatırımcılar için oldukça önem taşıyor.
Euro paritesinin düşük olduğunu aktaran Memiş, "EUR/USD paritesinde 1,15 seviyesi kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Gram altın için de önemli açıklamalarda bulunan Memiş, yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefinin bin 550 lira olduğunu ifade etti. Dolar ve ons tarafında beklediği sert atakların ise yılın ikinci yarısına tekabül edeceğini söyledi.
Son olarak, Bitcoin fiyatlarına da değinen Memiş, fiyatların 23-25 bin dolar aralığına sıkıştığını belirtti. 23 bin dolar altında 21 bin 500 dolar, 25 bin dolar üzerinde 28 bin dolar seviyelerinin beklenmesi gerektiğini ifade etti.