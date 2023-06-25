15.320 TL en düşük emekli maaşı! Bekçi, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2023! 4a,4b,4c'lilere 22.000-27.000 TL arası...
Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağının açıklanmasıyla birlikte memurlara kademeli zam geleceği belirtildi. Böylece memur maaşları 30 bin liraya kadar çıkabilecek. En düşük memur maaşı için ise 15 bin TL ve üzerinde rakam verildi. İşte meslek gruplarına göre 2023 zamlı maaş tablosu...
ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI
Öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarına katılarak uzman öğretmen olanlar mevcut Ocak ayı zammıyla beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Zam oranının %30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 lira olacak, %40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.
Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 lira maaş alıyor. %30 zam durumunda 20 bin 531 lira, %40 zam durumunda 22 bin 110 lira, %50 zam durumunda ise Temmuz'da maaşı 23 bin 690 lira olacak.
POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI
8/1 derecesinde polis memur olanların güncel maaşı 18 bin 235 liradır. %30 zam yapılması durumunda 20 bin 531 lira, %40 zam yapılması durumunda 25.529 lira, %50 zam olması durumunda ise maaşı 27 bin 353 liraya çıkacak.
Başkomiser 3/1 derecesinde mevcut maaşlar 20 bin 873 TL olarak belirlendi. %30 zam olması durumunda 27 bin 135 lira, %50 zam olması durumunda ise maaş 31 bin 310 liraya yükselecek.
HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Üniversite mezunu 5/1 derecesinde bir hemşirenin mevcut maaşı ek ödemeler haricinde 15 bin 611 TL olarak biliniyor. Yüzde %30 zam yapılması durumunda 20 bin 294 lira, %40 zam olması durumunda 31 bin 855 lira, %50 zam olması durumunda ise 23 bin 417 TL maaş alacak. Diğer meslek gruplarının maaş hesaplamalarına tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
Not: Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek. Hazırlanan hesaplamalar zam oranları ihtimaline karşı maaşlar yer almaktadır.