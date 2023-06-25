15.320 TL en düşük emekli maaşı! Bekçi, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2023! 4a,4b,4c’lilere 22.000-27.000 TL arası...

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

8/1 derecesinde polis memur olanların güncel maaşı 18 bin 235 liradır. %30 zam yapılması durumunda 20 bin 531 lira, %40 zam yapılması durumunda 25.529 lira, %50 zam olması durumunda ise maaşı 27 bin 353 liraya çıkacak.

Başkomiser 3/1 derecesinde mevcut maaşlar 20 bin 873 TL olarak belirlendi. %30 zam olması durumunda 27 bin 135 lira, %50 zam olması durumunda ise maaş 31 bin 310 liraya yükselecek.