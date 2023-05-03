%15,22 zamlı memur maaşları! 2023 MEMUR ZAM ORANI | 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...
4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla zamlı yeni maaşlar merak ediliyor. Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. Nisan verisinin ortaya çıkmasının ardından en sık aratılanlar arasında memur zammı yer alıyor. Son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çeken verilerin ardından geriye sadece 2 veri kaldı. 6 aylık enflasyon farkı sonrası Temmuz 2023 memur maaşları net bir şekilde ortaya çıkacak. 4 aylık veri ve gündemde yer alan refah payı artışına göre yeni memur maaşlarını sizler için derledik. İşte hemşire, polis, öğretmen ve birçok meslek grubunun yeni maaşları...
03.05.2023 11:11 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:37
Memur zam oranı, 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla vatandaşlar tarafından merak edildi. 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22 olarak kesinleşti. Temmuz 2023 zamlı memur ve emekli maaşları için geriye sadece 2 veri kaldı. İşte 4 aylık veri sonrası meslek meslek zamlı memur maaş tablosu....
4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08
4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08
NOT: Açıklanan verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.