%15,22 zamlı memur maaşları! 2023 MEMUR ZAM ORANI | 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

NOT: Açıklanan verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.