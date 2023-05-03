15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine torba dolusu müjde! 4 aylık enflasyon farkı+refah payı+seyyanen zamla kazanç takvimi! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...
Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bugün zam yolunda bir veri daha belli oldu. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek.
03.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:17
15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine torba dolusu müjde! 4 aylık enflasyon farkı+refah payı+seyyanen zamla kazanç takvimi! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes... Türkiye'deki emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı temmuz ayında belli olacak. Bu kapsamda zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor.
TEMMUZ AYINDA YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak.
6 AYLIK VERİ...
Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek.