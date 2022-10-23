150.000 TL'ye satılıyor! Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150 bin TL'sini de devlet karşılıyor

Prefabrik ev yardımı müracaatı ilgi görüyor. Önceleri 40 bin Türk lirası olan prefabrik ev yardımı, 150 bin Türk lirasına çıkarıldı. 2022 senesi itibari ile konut fiyatlarında yüksek bir artış yaşandı. Bu durum ev sahibi olmak isteyen vatandaşları olabildiğince olumsuz yönde etkiledi. Fakat prefabrik evler yardımıyla olabildiğince makul fiyatlara ev sahibi olunabilir. Üstelik prefabrik ev satın alan vatandaşlara devlet takviyeleri de verilecek.