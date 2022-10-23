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150.000 TL'ye satılıyor! Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150 bin TL'sini de devlet karşılıyor

İkinci el prefabrik ev alımları nerdeyse bedavaya gelmektedir. Prefabrik evler son günlerde sık sık talep görüyor. Aslında bu durumun oluşmasında prefabrik evlerin hem kullanım özellikleri bakımından hem de fiyat alternatifler bakımından etkili fırsatları sunuyor olmasında kaynaklanmaktadır.

takvim.com.tr
23.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:08
Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150.000 TL’ye satılıyor! 150 bin TL’sini de devlet karşılıyor

Prefabrik ev yardımı müracaatı ilgi görüyor. Önceleri 40 bin Türk lirası olan prefabrik ev yardımı, 150 bin Türk lirasına çıkarıldı. 2022 senesi itibari ile konut fiyatlarında yüksek bir artış yaşandı. Bu durum ev sahibi olmak isteyen vatandaşları olabildiğince olumsuz yönde etkiledi. Fakat prefabrik evler yardımıyla olabildiğince makul fiyatlara ev sahibi olunabilir. Üstelik prefabrik ev satın alan vatandaşlara devlet takviyeleri de verilecek.

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Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150.000 TL’ye satılıyor! 150 bin TL’sini de devlet karşılıyor

İkinci El Prefabrik Ev Fiyatları

Bu ev yapıları basit kurulumları ve dayanıklıkları ile son senelerde olabildiğince tercih edilmektedir. Öte kullanım ömrünün uzun olduğundan ötürü fazlaca vatandaş ikinci el prefabrik evleri satın almayı düşünmektedir. İkinci el prefabrik evlerin fiyatları evin boyutuna göre farklılık göstermektedir.

Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150.000 TL’ye satılıyor! 150 bin TL’sini de devlet karşılıyor

Prefabrik Evler İçin Devlet Desteği

Prefabrik ev alabilmek isteyen vatandaşlar durumlarını ilk olarak Aile ve sosyal çalışma bakanlığına bildirmesi gerekmektedir.

Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150.000 TL’ye satılıyor! 150 bin TL’sini de devlet karşılıyor

Sonrasında destek bağlamında şahsen müracaat yapılması gerekmektedir. Başvurularda ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan mal durum bilgisi ve gelir belgesi istenmektedir.

Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik evler! 150.000 TL’ye satılıyor! 150 bin TL’sini de devlet karşılıyor

İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek veriliyor.

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