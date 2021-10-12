150.000 TL kredi çekerek hemen alın: Bu araba binlerce liralık indirimle satılıyor! 1,49% faiz oranıyla...
Sıfır araba alabilmek isteyenlere güzel haber geldi. Dev vasıta şirketi Jeep, Ekim ayı indirimlerini adeta duyurdu. Buna göre Jeep Renegade Ekim ayına özel 25.000 TL nakit indirim ve 150.000 TL'ye 24 ay 1,49% faiz alternatifi ile satılacak. Öte yandan Toyota kampanyası, Yeni Proace City model vasıtalarda 12 ay % 0,69 faiz kampanyalarını duyurdu. Toyota model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 75.000 TL 12 ay 0,69 faiz seviyesi vereceğini açıkladı. Detaylı bilgi Toyota yetki sahibi satıcılarında.
Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle çoğu vatandaş fiyatlar artmadan araba satın alabilmek istiyor. Bu amaçla internet sayfaları üstünde fiyat ve kampanya incelemeleri yapıyor. Araç şirketleri ise Ekim ayı indirimlerini bir bir duyurdu. Jeep yaptığı yazılı açıklama ile Ekim Ayına özel 25.000 TL nakit indirim ve 150.000 TL'ye 24 ay 1,49% faiz alternatifi ile kredi verdiğini açıkladı.
İlanda belirti edilen kampanya koşulları Jeep ve Koç Fiat Kredi'nin onayı ile geçerlilik kazanır. Jeep ve Koç Fiat Kredi'nin daha eskiden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 2-31 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Kredi kampanyasından faydalanabilmek amacıyla uzatılmış garanti yaptırılması zorunludur.
Jeep Renegade araba fiyatları
Renegade 1.0 120hp Sport Benzinli MT 4×2
350.950TL
Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4×2
395.950TL