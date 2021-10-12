150.000 TL kredi çekerek hemen alın: Bu araba binlerce liralık indirimle satılıyor! 1,49% faiz oranıyla...

Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle çoğu vatandaş fiyatlar artmadan araba satın alabilmek istiyor. Bu amaçla internet sayfaları üstünde fiyat ve kampanya incelemeleri yapıyor. Araç şirketleri ise Ekim ayı indirimlerini bir bir duyurdu. Jeep yaptığı yazılı açıklama ile Ekim Ayına özel 25.000 TL nakit indirim ve 150.000 TL'ye 24 ay 1,49% faiz alternatifi ile kredi verdiğini açıkladı.