15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!
Devletten geri ödeme olmadan toplam 15.000 TL para yardımı başvuruları başladı. Ödemeler kimlik kartı ile PTT şubelerinden çekilecek. E-Devlet 15.000 TL para yardımı başvurusu ve e-Devlet 15.000 TL para yardımı başvuru ekranı ayrıntıları haberimizde.
08.12.2022 16:08 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:42
Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları start aldı! Milyonlarca kişinin merakla beklediği karşılıksız ve geri ödemesi devlet para yardımı ödemeleri PTT bağlamında hesaplara yatmaya başladı. Aylık 1250 TL olmak suretiyle 1 sene süresince toplamda 15.000 TL muhtaç ailelere destek verilebilecektir.