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Haberler Ekonomi 15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

Devletten geri ödeme olmadan toplam 15.000 TL para yardımı başvuruları başladı. Ödemeler kimlik kartı ile PTT şubelerinden çekilecek. E-Devlet 15.000 TL para yardımı başvurusu ve e-Devlet 15.000 TL para yardımı başvuru ekranı ayrıntıları haberimizde.

takvim.com.tr
08.12.2022 16:08 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:42
15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları start aldı! Milyonlarca kişinin merakla beklediği karşılıksız ve geri ödemesi devlet para yardımı ödemeleri PTT bağlamında hesaplara yatmaya başladı. Aylık 1250 TL olmak suretiyle 1 sene süresince toplamda 15.000 TL muhtaç ailelere destek verilebilecektir.

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15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

Aile Destek Paketi Programı kapsamında ailelere verilebilecek 1250 TL para yardımı müracaatları e-devlet üstünden yada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bağlamında yapılacaktır.

15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

Başvuruları onaylanan muhtaç ailelere ilaveten çocuk adedine göre göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında çocuk destek bileşeni yardımı verilebilecektir.

15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

Aile destek paketi parası 1250 TL ilaveten çocuk destek bileşeni yardımı olarak 650 TL para yardımı onaylandığında aylık alacağınız toplam yardım tutarı 1900 TL olacaktır.

15.000 para yardımı başvuru şartları belli oldu! Devletten geri ödemesiz 15.000 TL para yardımı başvuruları göbek attırdı!

Aile Destek Paketi onaylanan vatandaşlar çocuk destek bileşeni paketine başvurmalarına lüzum yoktur. Çocuk destek bileşeni yardımı yalnızca aile destek paketi alan vatandaşlara verilebilecektir.

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