1.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ duyurdu: 240 ay vade faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun!

TOKİ doğrultusundan yapılmış olan resmi bildirime göre kurum kapsamında satışa yayılan dairelerden birine sahip olmak isteyen fakat bu isteğini yapmak amacıyla yeterli nakdi olmayan vatandaşlara faizsiz kredi hizmeti sunulacağı bildirildi. Söz hususu hizmetinin üst limiti 241 bin TL olarak belirlemiş olan kurum, azami vade adedinin 240 ay bulunduğunu bildirdi.