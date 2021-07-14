1500 TL şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi yattı mı? TÜGŞAV 15 Temmuz destek ödemesi ne zaman yatacak 2021?

1500 TL şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi yattı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehit ailelerine ve gazilere 1500 TL ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ailelerine ve gazilerine ödenen 1500 liranın ne zaman hesaplara yatacağını duyurdu. Peki, 15 Temmuz şehit aileleri destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!