15 yıl vade 1.000.000 TL geri ödeme taksit tablosu! 0.69 faizle 1 milyon TL kredi mest etti! 2 yıl ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu!
Kentsel dönüşüm kredisi için nefesler tutuldu. Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. İstanbul'da kendi evini dönüştürmek isteyenler için kredi desteği geliyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da riskli konutların dönüşümü için Başkan Erdoğan talimat verdi. Bakanlık evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırlıyor. Paket içinde konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1 milyon TL kredi verilecek ve 2 yıl ödeme alınmayacak. Faiz oranı ise 0.69 olacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisine nasıl başvurulur? İşte detaylar...
Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Hükümet bir yandan 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle devletin tüm imkanlarını seferber ederken, bir yandan da ülke genelinde kentsel dönüşüm planlarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.
İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İstanbul'da riskli konutların dönüştürülmesi için kredi paketi hazırlıyor.