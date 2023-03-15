15 yıl vade 1.000.000 TL geri ödeme taksit tablosu! 0.69 faizle 1 milyon TL kredi mest etti! 2 yıl ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu!

Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da riskli konutların dönüşümü için Başkan Erdoğan talimat verdi. Bakanlık evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırlıyor. Paket içinde konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1 milyon TL kredi verilecek ve 2 yıl ödeme alınmayacak. Faiz oranı ise 0.69 olacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisine nasıl başvurulur? İşte detaylar...