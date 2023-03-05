15 yaşından büyük herkes günlük ücret alıyor! İŞKUR kaşla göz arasında kıyağını yaptı! Toplam 10.797 TL nakit veriliyor

Gençler iş bulma konusunda sorun yaşıyor. Özellikle 18 yaşından küçük çocuklar için iş seçenekleri sunuluyor. İŞKUR tarafından gençlere sunulan bu imkanlar ile gençlerin erken yaşta meslek sahibi olmaları mümkün olmaktadır. Devlet tarafından yapılan duyuru ile 15 yaşından büyük herkese cep harçlığı ödemesi yapılacağı belirtildi. Başvuru formunu doldurarak bu başvuruyu yapanlar 10.797 TL nakit ödeme alacak. 15 yaşındaki gençlerin bu başvuruları İŞKUR tarafından alınıyor.