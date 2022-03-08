1,5 sene sonra ilk kez oldu! Altın fiyatları için tarih verildi! Ceplerden boşalacak! 60 gram 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022?

1923 doların da konuşulabilir duruma gelmesi amacıyla de ilk olarak 1967 doların altında kapanış görmemiz gerekliliğini düşünüyorum. Bu olasılıklar ise şu anda olabildiğince zayıf. Rusya'dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya'ya yapılan yaptırımların daha da yükselmesi durumunda 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç düzeyi şu anda görülmüyor.