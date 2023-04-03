%15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! 700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! 2 yıllık fark belirleniyor! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin işçi için zam pazarlığı devam ediyor. Öte yandan bu yılki 13 günlük ikramiyenin 2. yarısı haftaya ödenmeye başlanacak. 14 Nisan'da işçilerin hesabına en az 3.100 TL, en fazla 6.195 TL yatırılacak. Kamudaki 700 bin işçinin 2 yıllık zam oranları ve diğer mali haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de gündemde yer alıyor. Peki, kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 700 bin kamu işçisinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...