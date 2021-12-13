15 Ocak'a kadar belli olacak! Memur ve memur emeklisinin cepleri 2022'de dolacak! İlk yarıda yüzde 5 + enflasyon farkı + ek zam geliyor! Memur maaşlarına ocakta enflasyon farkının üzerine ilave artış yapılacağı bilgisi verildi. Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacağı belirtildi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...