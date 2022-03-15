🐄15 MART 2022 SÜT FİYATLARI: A101-BİM-ŞOK-Migros 1 LT süt kaç TL oldu? 1 LT Pınar, Torku, Birşah, İçim, Yörükoğlu GÜNCEL süt fiyatları!

Süte zam geldi mi? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ayçiğçek yağının ardından bu kez gündemde süt fiyatları konuşuluyor. Bilindiği üzere Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. Bu noktada zincir marketler yağları depolara kaldırıp vatandaşa satmadı. Ardından yapılan açıklamalarla stoklarda sorun olmadığı bildirildi. Vatandaşlar şimdi de süt fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde A101 - MİGROS- ŞOK- BİM gibi market zincirlerinin güncel süt fiyatlarına yer verdik. Peki, 1 LT süt kaç TL oldu? İşte detaylar!