15 MART 2022 💰💸ALTIN, DOLAR, GÜMÜŞ, BENZİN, DEMİR, BRENT PETROL GÜNCEL FİYATLAR! 📢Haftanın 2.işlem gününde piyasalarda son durum ne?
Rusya Ukrayna savaşı sürecinde altın, dolar, benzin, demir, brent petrol fiyatlarında yükseliş ve zirveler ortaya geldi. Bu hafta FED ve TCMB faiz kararı gündemin ana konularından olacak. Piyasalardaki son hali yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının birlikte yarıştığı bir hal olduğunu vurguladı. Haftanın ilk iş gününde piyasalar açıldı ve vatandaşlar günün ilk prosedür saatlerinde piyasalardaki son tabloyu, ilk rakamları öğrenmek istiyor. İşte 15 Mart 2022 dolar, altın, benzin, demir, Brent petrol, Motorin güncel fiyatlar....
15.03.2022 10:03 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:03
Rusya ve Ukrayna savaşı endişesiyle piyasalarda hareketlilik ve zirveler görülmeye devam ediliyor. Bu bağlamda piyasalar için oldukça önemli bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Bu haftanın 2 önemli kritik başlıkları bulunuyor. FED ve TCMB'nin faiz kararı piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla izlenecek. Bu bağlamda yatırımcılar ve piyasayı yakından izleyenler günün ilk işlem saatlerinde piyasalardaki son tabloyu, ilk rakamları öğrenmek istiyor. İşte 14 Mart 2022 dolar, altın, benzin, demir, Brent petrol, Motorin güncel fiyatlar....