15 Ekim 2022 YENİ sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARA ZAMMI SONRASI EN UCUZ SİGARA NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

JTİ sigara grubunda gerçekleşeceği iddia eidlien sigara zammının paket fiyatına yansımasıyla birlikte en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL olması bekleniyor.