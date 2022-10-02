15 bin TL'ye yükseliyor! SSK, Bağkur emeklisinin 3 yıl geçerli sözüne 5 kat fazla maaş! Promosyonlarda Ekim patlaması! Yapı Kredi, Fibabanka, ING, HSBC...
E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 10.000 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Öte yandan Emekliler için bankalar promosyon yarışına girdi. Rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Eski sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolu var. İşte detaylar!
Milyonlarca birey maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı son günlerde promosyon konusuna kilitlenmiş durumda. Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyor. Peki, Ekim ayı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Emekliler için bankalar promosyon yarışına girdi. Rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Eski sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolu var...
Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı.