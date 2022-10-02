15 bin TL’ye yükseliyor! SSK, Bağkur emeklisinin 3 yıl geçerli sözüne 5 kat fazla maaş! Promosyonlarda Ekim patlaması! Yapı Kredi, Fibabanka, ING, HSBC...

Milyonlarca birey maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı son günlerde promosyon konusuna kilitlenmiş durumda. Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyor. Peki, Ekim ayı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!