15 bin TL'ye çıktı! Promosyonda EKİM zammı! SSK, Bağkur, 4C'li tek sözüyle 4 kat fazla maaş alacak! Fibabanka, Yapı Kredi, ING, Şekerbank, HSBC, Anadolubank...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 750 TL'den başlayan ödeme tutarları 10.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Ekim ayı promosyon kampanyaları hakkında bankalardan ipucu geldi. Ödemelerin 15 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. İşte banka banka emekliye sunulan fırsatlar