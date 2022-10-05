15 bin TL yılbaşı hediyeniz bankalardan! O tarihe kadar sabredin! Promosyona piyango vuracak! PTT Aktifbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank'tan müjde...
Emekli promosyonu için tarih uzatıldı. PTT Aktifbank, ziraat ve Vakıfbank gibi kamu bankaları için ise inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Emekliler için yarışan özel bankaların ardından kamu bankalarının da 15 bin TL'ye varan promosyon ödeyecekleri belirtiliyor. Maaşlarına bloke konulan vatandaşlar ve kamu bankalarından maaş alanlar düşük promosyon ücretleri sebebiyle şikayet ediyor. Maaşa bloke konulamayacağı birçok uzman tarafından açıklandı. Kamu bankaları tarafından verilen düşük promosyonların da yılbaşında büyük oranda zamlanacağı tahmin ediliyor. Yılbaşına girmeden önce ise bankalar promosyonda ciddi bir artış yapacak. Bu nedenle emeklilerin biraz daha sabırlı davranması ve promosyon için en iyi miktarı alması tavsiye ediliyor. İşte 2022 Ekim ayı güncel emekli promosyonları ve konu hakkında tüm detaylar...
Emekli promosyon ödemeleri için tarih uzatıldı. Maaşını taşımayı düşünenler ise en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğni araştırıyor. Kamu bankalarındaki promosyonun düşük olması sebebiyle ise birçok kişi şikayetçi. Özel bankalara göre çok düşük tutarlarda ödeme yapan bankaların yılbaşında promosyon ödemelerini arttıracağı belirtildi. İşte PTT Aktifbank, Ziraatbankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyonları ve konu hakkında merak edilenler...
KAMU BANKLARI 15 BİN TL PROMOSYON VERECEK Mİ?
Kamu bankalarının düşük promosyon ücretlerinin 2022 Aralık ayında artacağı belirtiliyor. Hem yeni yıl hem de seçim dolayısıyla emekli promosyonunda ciddi bir artış yaşanacaüı belirtildi. PTT Aktifbank 2019 yılından beri promosyon ücretlerini güncellemiyor. Bu nedenle yeni yapacağı güncellemenin ciddi oranda bir artış yaşanması bekleniyor.