15 bin TL yılbaşı hediyeniz bankalardan! O tarihe kadar sabredin! Promosyona piyango vuracak! PTT Aktifbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan müjde...

Emekli promosyon ödemeleri için tarih uzatıldı. Maaşını taşımayı düşünenler ise en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğni araştırıyor. Kamu bankalarındaki promosyonun düşük olması sebebiyle ise birçok kişi şikayetçi. Özel bankalara göre çok düşük tutarlarda ödeme yapan bankaların yılbaşında promosyon ödemelerini arttıracağı belirtildi. İşte PTT Aktifbank, Ziraatbankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyonları ve konu hakkında merak edilenler...