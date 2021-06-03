15 ay sonra bir ilk! 2. el araç almak için doğru zaman mı? Sahibinden 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yüzde 60...
Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış grafiği ikinci ele de yansıdı. Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım-satımlar durmuştu. 17 günlük süreçte ikinci el otomobil galerileri kapılarına kilit vururken ellerindeki araçları satmak için telefonla destek vermeye devam etmişlerdi. Satış rakamlarına bakıldığında 2021 yılının ilk 5 ayında dizel araçların toplam pazar içerisinde pay kaybettiğini görüyoruz. Özellikle hibrit araçlar paylarını artırmaya devam etse de Türkiye'de halen bir çok Avrupa ülkesine oranla ciddi bir dizel araç satışı gerçekleşiyor.
Fiyatlardaki hareketlilik devam ediyor
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle distribütörler fiyatları yukarı çekerken ikinci el otomobillerde de yaz aylarının gelmesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle izole seyahat etmek isteyenlerin sayısının artması bekleniyor.
Sıfır otomobil sınırlı sayıda geliyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan çip sorunu nedeniyle sıfır otomobil üretimleri durma noktasına geldi. Bazı markalar fabrikalarını kapatırken bazıları da sınırlı sayıda üretim yapıp bayilerine gönderiyor. Çip tedariği sorununun devam etmesi halinde fiyatlarda yükseliş beklentisi de oluştu.
Noterler açıktı ama ekspertizler kapalıydı
İstanbul Bağcılar'da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, tam kapanmada noterlerin hizmet verdiğini ancak galericilerin ekspertiz raporu alamaması nedeniyle araç satışı yapamadığını söyledi. Halıcı "Tam kapanma sürecinde oto galeri sitemizde birkaç dükkan açıktı. Bir çok galeri sahibi dükkanını açmadı. Tam kapanmadan önce de durgunluk vardı. Tam kapanma olmadan satışların hızlanacağını düşündük ama gerçeğe dönüşmedi. Tam kapanma sürecinde telefonlarımız hiç çalmadı" dedi.
Fiyatlar artıyor
Çip krizi ve döviz kurlarında oluşan hareketlilik nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el otomobillere de yansıdığını söyleyen Halıcı "Sıfır otomobil fiyatları arttıkça ikinci el otomobillerde de fiyatlar artıyor. Biz sattığımız araba yerine yeni arabayı galerimize koymak için çabalıyoruz. Fiyatların sakinleşmesi bizim için de vatandaş için de en iyisi ancak yükseliş trendi devam ediyor.