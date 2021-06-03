15 ay sonra bir ilk! 2. el araç almak için doğru zaman mı? Sahibinden 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yüzde 60...

Fiyatlar artıyor

Çip krizi ve döviz kurlarında oluşan hareketlilik nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el otomobillere de yansıdığını söyleyen Halıcı "Sıfır otomobil fiyatları arttıkça ikinci el otomobillerde de fiyatlar artıyor. Biz sattığımız araba yerine yeni arabayı galerimize koymak için çabalıyoruz. Fiyatların sakinleşmesi bizim için de vatandaş için de en iyisi ancak yükseliş trendi devam ediyor.