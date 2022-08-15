15 Ağustos EYT’de son durum nedir? EYT son dakika formülü açıklandı! Peki kimler yararlanabilecek? İlk işe giriş tarihi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik yasal planlama bağlamında hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı içeriğinde yapılan ekip, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. Çalışmaların ilk ama en mühim etabını ise kapsam oluşturuyor. EYT çalışmalarında ilk olarak kimlerin hak sahibi bulunduğu ya da olacağı teşhis edilecek.