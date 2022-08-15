15 Ağustos EYT'de son durum nedir? EYT son dakika formülü açıklandı! Peki kimler yararlanabilecek? İlk işe giriş tarihi...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak planlama da ilk olarak kapsam üzerinde çalışılıyor. 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olup prim ve sene koşulunı sağlayanlara yönelik çalışmada; eksik zamanı olanların, değişik kurumlarda çalışması bulunanların, borçlanmayla girişini Eylül 1999 evveline çekenlerin hali da karara bağlanacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik yasal planlama bağlamında hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı içeriğinde yapılan ekip, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. Çalışmaların ilk ama en mühim etabını ise kapsam oluşturuyor. EYT çalışmalarında ilk olarak kimlerin hak sahibi bulunduğu ya da olacağı teşhis edilecek.
EYT İÇİN TARİH
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunı tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar bağlamında 20 senelik vakit 2019'un Eylül'ünde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla 25 sene sonuçlanmış durumda. Bu noktada bu koşulu sağlayanların hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı ehemmiyet kazanıyor.