15-31 Aralık deneyim şartı yok! İŞKUR biraz önce duyurdu! En az 5.500 TL maaşla işçi, personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR tarafından sağlanan bu ilanlarla birlikte vatandaşların yüzleri gülecek. İşe alınacak 88.364 vaatndaş arasında büyük bir bölümü için iş deneyimi ya da vasıf aranmayacağı bildirilmektedir. Böylece birçok kişinin işsizlik yarasına merhem olacak gibi görünmekte.