15-31 Aralık deneyim şartı yok! İŞKUR biraz önce duyurdu! En az 5.500 TL maaşla işçi, personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar
İŞKUR biraz önce duyurdu! Vasıflı, vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak. Alınacak pozisyonlarda çalışma şartları da iş arayanlar bağlamında memnuniyet ile karşılandı. Maaşın emsallerine göre dolgun olduğu bildiriliyor. Aynı vakitte SGK garantisi altında iş imkânları sunulmaktadır.
15.12.2022 12:54 - Son Güncelleme: 15.12.2022 12:54
İŞKUR tarafından sağlanan bu ilanlarla birlikte vatandaşların yüzleri gülecek. İşe alınacak 88.364 vaatndaş arasında büyük bir bölümü için iş deneyimi ya da vasıf aranmayacağı bildirilmektedir. Böylece birçok kişinin işsizlik yarasına merhem olacak gibi görünmekte.
Aynı zamanda bulaşıkçı ve vasıfsız işçi alımlarının da olacağı bildiriliyor. Bu alanlarda çalışmak isteyenlerin bir an önce İŞKUR başvurusu yapmaları gerekiyor.