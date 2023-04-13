14.9 milyon kişi platin listesinde! Prim eksiği, İHYA, GSS, EYT 90+25 formülü! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma MÜJDESİ!

Hangi Borçlar Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek

Sigorta primleri başta olmak üzere birçok borca yapılandırma getirildiğinin altını çizen SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, açıklamasında; "2022/Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait; Sigorta primleri,Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, Ek karşılık primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Eksik işçilikten kaynaklanan prim31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asıllarıödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan ferileri, 5510/ Ek 5, Ek 6'ıncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi,borçları yapılandırma kapsamındadır.